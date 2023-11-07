Перечислены области применения целлюлозы из российского мискантуса

Целлюлозу, которую будут получать из нового российского сорта мискантуса – «сорановского», можно использовать для производства углеродного волокна, необходимого в самолетостроении, рассказал «Газете.Ru» заместитель по инновационной деятельности Института цитологии и генетики СО РАН Петр Куценогий.

«Целлюлоза – это базовое сырье, как сталь или уголь, которое можно использовать в различных областях. В частности, мы можем выжечь из целлюлозы кислород и водород, тогда у нас останется углеродное волокно. Из него уже можно сделать, например, крыло самолета», – объяснил специалист.

Кроме того, целлюлозу также можно применять для производства биоразлагаемого целлофана, картона, бумаги, целлюлозной нити, которая заменяет вискозу, биобетон, плиты и блоки для строительства, посуду, удобрения, а также биотоплива.

«Недружественные России страны пытаются нас отрезать от целлюлозы. Основным источником целлюлозы для нас был хлопок, а второй источник – бамбук. Мы хотели его покупать в Бразилии, но нам мешают. Поэтому важно найти альтернативные источники сырья», – рассказал Куценогий.

Специалист отметил, что в России уже создали одну плантацию мискантуса, а планируют еще две. Первая плантация мискантуса появилась в 2020 году в Подмосковье. Тогда удалось засадить около 100 га. Сейчас их более 300.

«С одного гектара мы получаем 10 тонн урожая, из них 40-44% целлюлозы. Это около 4 тонн в плохой год, в хороший – около 6-7. В ближайшем будущем появится еще плантация в Сибири и в Калининграде. Там будет около 2 тыс. га мискантуса на каждой плантации», – поделился специалист.

Подробнее об особенностях нового мискантуса и областях применения целлюлозы из него — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученая назвала главные плюсы российского сорта мискантуса.