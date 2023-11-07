Названы главные плюсы российского сорта мискантуса

В российское сельское хозяйство внедряют новый сорт мискантуса – «сорановский», из урожая которого будут получать целлюлозу. Он отличается неприхотливостью к почве, его можно высаживать даже в заболоченных участках, рассказала «Газете.Ru» старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Светлана Капустянчик.

По ее словам, мискантус – самодостаточная культура, которая не истощает почву. Растение не конкурирует с продовольственными культурами за землю и даже иногда может восстанавливать низкоплодородные почвы, на которые его планируют высаживать ученые.

«То есть мы его можем высадить на те участки, которые обычно не используются в сельском хозяйстве для выращивания зерновых культур. Это заболоченные почвы и иные неудобицы. Вообще в России зарегистрировано три вида мискантуса: первый – сахароцветный, это «сорановский» сорт, и еще два сорта гигантеуса. Но последние подходят лишь для южных регионов, а «сорановский» может произрастать во всех регионах России, вплоть до северных: Томской, Красноярской, Новосибирксой областей. Можно засадить им всю Россию», – добавила специалист.

Новый сорт – отличный источник целлюлозы, отметила Капустянчик. Биомасса мискантуса может давать около 48% целлюлозы. Это меньше, чем у хлопчатника (содержание целлюлозы в хлопчатнике – 90%), однако мискантус – неприхотливое и многолетние растение, которое может давать урожай в течение 20-30 лет.

«Сейчас перед нами стоит задача – внедрить новые сорта сахароцветного мискантуса, это «сорановский» сорт. У нас большая коллекция образцов «сорановского» мискантуса. У них различается структура соломы: у каких-то больше целлюлозы, у каких-то меньше. Морозостойкость тоже различается, продуктивность, длина волокна, толщина стебля и так далее. Мы их сравниваем», – рассказала Капустянчик.

Подробнее об особенностях нового мискантуса и областях применения целлюлозы из него — в материале «Газеты.Ru».

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