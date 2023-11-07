В Институте гриппа допустили появление вакцины от гриппа с эффектом на 3-5 лет

В мире пока не создана универсальная вакцина от гриппа, однако ученые обосновали возможность ее создания, так что можно ожидать появления прорывной разработки в будущем, заявил «Газете.Ru» директор Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«Универсальная вакцина разрабатывается многими исследовательскими центрами, но пока успехов в мире нет. Некоторые из них даже дошли до второй фазы исследования, но показали свою неэффективность», — отметил он.

По словам специалиста, последнее исследование было проведено в 2021 году в Израиле. Тогда было показано, что созданный прототип не работает, констатировал он. Однако Лиознов уточнил, что с тех пор есть основания ожидать появления такой вакцины.

«Мы ожидаем прорыва. Работают над этой вакциной достаточно интенсивно. Исследователи пытаются найти наиболее консервативную часть вируса и сформировать на нее иммунный ответ. Сегодня есть теоретическое обоснование, что такая вакцина существовать может. Она должна быть эффективна в течение трех-пяти лет», — добавил профессор.

Подробнее о том, какими вакцинами от гриппа лучше прививаться, с какими еще респираторными вирусами ведется борьба в России, а также о разработке новых вакцин — в интервью Лиознова «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что российская вакцина от COVID-19 и гриппа готова к испытанию эффективности.