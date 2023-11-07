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Названы вакцины от гриппа, которыми лучше привиться в этом году

Профессор Лиознов назвал два типа эффективных в этом сезоне вакцин от гриппа

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В 2023 году будут эффективными трехвалентные и четырехвалентные вакцины от гриппа, рассказал «Газете.Ru» директор Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России, профессор Дмитрий Лиознов.

В их число входят «Совигрипп», «Ультрикс», «Гриппол» и «Флю-М». Они различаются по возможности защиты от трех или четырех вирусов гриппа.

«Однако в этом году ситуация уникальная — фактически между ними нет различий. Так произошло потому, что в период пандемии исчез вирус гриппа В Ямагатской линии (в середине 1980-х годов вирусы группы В разделились на две линии — Ямагатскую и Викторианскую). Поэтому в этом году и трехвалентные, и четырехвалентные вакцины «работают», – рассказал специалист.

Чтобы узнать, какой вирус будет доминировать в этом сезоне, институт гриппа осуществляет круглогодичный надзор за циркуляцией возбудителей ОРВИ.

«В мире больше 140 центров, которые, так же, как и мы, входят в единую глобальную программу ВОЗ по надзору за гриппом. В этих учреждениях собираются данные о заболеваемости, выделяют и исследуют вирусы от больных. Таким образом становится известно, какие варианты циркулируют», – объяснил профессор.

Дальше характеристики этих вирусов гриппа передаются экспертам ВОЗ, которые с учетом данных со всего мира представляют рекомендации по включению четырех наиболее распространенных и опасных штаммов вирусов гриппа в вакцины.

«Это происходит в феврале, чтобы весной и летом производители гриппозных вакцин успели их наработать к осени», – заключил Лиознов.

Подробнее о том, когда в России ожидается подъем заболеваемости гриппом, с какими еще респираторными вирусами ведется борьба в России, а также о разработке новых вакцин – в интервью Лиознова «Газете.Ru».

Ранее профессор назвал период ожидаемого подъема заболеваемости гриппом в России.

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