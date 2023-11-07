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Назван период ожидаемого подъема заболеваемости гриппом в России

Профессор Лиознов: рост заболеваемости гриппом ожидается в конце ноября

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Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в конце ноября – начале декабря, рассказал «Газете.Ru» директор Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России, профессор Дмитрий Лиознов.

«Судя по опыту прошлого года, будет доминировать вирус гриппа А (H3N2). Этот вирус давно известен. И что очень важно: все вакцины, которые мы используем в этом сезоне, включают защиту от H3N2», – рассказал Лиознов.

По словам профессора, пока неизвестно по какому сценарию заболеваемости гриппом Россия пойдет в этом году. В первый год пандемии (2020 год) гриппозной инфекции почти не наблюдалось, на второй год она проявилась, но «вмешался» «омикрон», а в прошлой году заболеваемость гриппом была крайне высокой.

Чтобы понять, что будет в России в сезон гриппа, ученые ориентируются на зону умеренного климата, в частности на Южную Африку, Австралию и Южную Америку.

«В этом году пока непонятно, как мы будем жить: по сценарию прошлого года или допандемического периода», – объяснил специалист.

Однако, по словам Лиознова, если ориентироваться на Южное полушарие, то возбудители ОРВИ будут циркулировать как обычно, и к ним добавится возбудитель COVID-19.

Подробнее о том, какими вакцинами от гриппа лучше прививаться, с какими еще респираторными вирусами ведется борьба в России, а также о разработке новых вакцин – в интервью Лиознова «Газете.Ru».

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