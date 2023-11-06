Названо упражнение, выполнение которого не поможет улучшить фигуру

Эндрю Уэллс, спортивный терапевт и физиолог из университета Уэйк-Форест в США объяснил, что количество «кубиков» пресса обусловлено генетически. Упражнения на пресс не помогут увеличить их число и уменьшить жировую прослойку в этой зоне. Об этом сообщает Live Science.

Уэллс рассказал, что передняя стенка живота, или брюшной пресс, состоит из косых, прямых и поперечной мышц живота, а также сухожилий. Количество пересечений сухожилий влияет на то, как будет выглядеть абдоминальная зона. Около 60% населения рождаются с тремя пересечениями сухожилий — они разделяют переднюю стенку живота на шесть секций, известных как «кубики». Выполнение различных упражнений на пресс сделает мышцы сильнее, но не повлиет на их форму.

Кроме того, жировая ткань может скапливаться на поверхности тела неравномерно. Локальные жировые отложения могут быть выражены в различных анатомических зонах (субментальной области, на животе, талии, бедрах, ягодицах). Это значит, что люди, генетически предрасположенные к накоплению жира на животе, могут с большим трудом добиться видимого мышечного рельефа в этой области. Вероятнее всего, для этого потребуется придерживаться строгой диеты, что может привести к проблемам со здоровьем из-за недостатка питательных веществ.

Спортивный физиолог рекомендует правильно питаться и заниматься фитнесом для достижения спортивной формы. Здоровые привычки могут поспособствовать уменьшению жировой прослойки на животе и улучшению его внешнего вида.

Ранее был назван фактор, без которого спорт не принесет пользы здоровью.