Ученые рассказали, каким людям кофеин приносит пользу

Ученые из высшей медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре обнаружили, что кофеин способен снизить риск развития болезни Паркинсона у людей с определенными вариантами гена LRRK2. Результаты исследования опубликованы в The Lancet.

В исследовании приняли участие 4488 человек. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и изучили семейную историю болезни каждого из них. Кроме того, добровольцы сообщили, сколько кофе и чая они употребляют.

Затем исследователи взяли у участников образцы крови для процедуры генотипирования — они стремились выявить наличие специфических вариантов гена LRRK2. Мутации в LRRK2 являются наиболее распространенной причиной развития наследственных форм болезни Паркинсона. Особый интерес в этом исследовании представляли три варианта этого гена — G2385R, R1628P и S1647T.

Было обнаружено, что у людей, несущих эти специфические для Азии генетические варианты, риск развития болезни Паркинсона в полтора-два раза выше. Тем не менее потребление кофеина значительно снижало риск развития болезни Паркинсона у участников, которые были носителями G2385R, R1628P и S1647T.

Вероятнее всего, кофеин блокирует рецепторы аденозина A2A. Аденозиновые рецепторы широко распределены в разных органах и тканях человеческого организма, в том числе в нервной и сердечно-сосудистой системах. Изменение количества аденозиновых рецепторов или их активности может привести к развитию воспалительных процессов, сопровождающих большинство неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона. Ингибирование этих рецепторов у носителей G2385R, R1628P и S1647T с помощью кофе связано с уменьшением нейровоспаления.

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