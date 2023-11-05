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Врач рассказала, какие анализы стоит сдать ребенку осенью

Врач Тишанская: вялость и ОРЗ — повод проверить уровень витамина D у ребенка

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При частых простудах и повышенной утомляемости ребенка осенью стоит сдать анализы крови на гомоцистеин, гемоглобин и витамин D. Об этом «Газете.Ru» рассказала отоларинголог-хирург Анна Тишанская.

«Повышенный уровень аминокислоты гомоцистеина может указывать на недостаток витаминов группы В и фолиевой кислоты, которые необходимы для работы нервной системы, особенно в период интенсивных умственных нагрузок», — объяснила «Газете.Ru» врач.

Снижение уровней гемоглобина и ферритина может указывать на дефицит железа, который может привести к анемии. Кроме того, так как световой день осенью резко сокращается, стоит проверить уровень витамина D в крови.

«Здоровым детям, которые нормально себя чувствуют, нет необходимости проверять эти показатели. Но если ребенок длительно чувствует недомогание, вялость и часто болеет, следует обратить внимание на эти анализы и обратиться к врачу в случае отклонений: они влияют на полноценную иммунную защиту», — подчеркнула Тишанская.

Ранее ученые выяснили, что по анализу мочи можно определить риск опасной патологии сосудов.

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