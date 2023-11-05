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Найдено новое лечение атеросклероза, которое борется с его причиной

U of M: блокирование продукта гена TREM2 эффективно лечит атеросклероз

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Ученые из Университета Миннесоты (U of M) обнаружили молекулу, которая может стать мишенью для чрезвычайно эффективных лекарств нового поколения против атеросклероза. Исследование опубликовано в журнале Nature Cardiovascular Research.

При атеросклерозе на стенках артерий накапливаются бляшки, что приводит к сужению просвета сосудов и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты. Многочисленные исследования показали, что это заболевание связано с усилением воспаления в стенке сосудов.

В новой работе ученые обнаружили, что атеросклероз у мышей можно значительно замедлить, если удалить ген TREM2 из макрофагов — особых иммунных клеток. Аналогичного результата им удалось добиться, заблокировав с помощью антител молекулы, за выработку которых отвечает TREM2. Это показывает, что TREM2 является потенциальной иммунотерапевтической мишенью для будущих лекарств против атеросклероза.

«Современные подходы почти исключительно направлены на снижение уровня холестерина, но на протяжении десятилетий мы наблюдали, что воспаление также способствует образованию атеросклеротических бляшек в артериях. Это исследование открывает новый путь профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил автор исследования Джесси Уильямс.

Ранее ученые выяснили, что небольшое ограничение калорий позволяет замедлить старение.

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