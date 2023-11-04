Исследователи оценили масштабы озоновой дыры 2023 года

Специалисты Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США изучили параметры озоновой дыры, сформировавшейся в 2023 году. Результаты работы опубликованы на официальном сайте NASA.

Согласно выводам ученых, прореха в озоновом слое Земли над Антарктикой достигла своего максимального размера 21 сентября. Ее площадь составила 26 млн квадратных километров, что стало 12-м по величине результатом с начала наблюдений в 1979 году. Затем она несколько сократилась в размерах.

«Это очень скромная озоновая дыра. Снижение уровня соединений хлора, производимых человеком, а также активная стратосферная погода в Антарктике немного улучшили уровень озона в этом году», — отметил руководитель группы NASA по исследованию озона Пол Ньюман.

В NOAA уточнили, что термин «озоновая дыра» в 2023 году был не совсем точен. Концентрация озона снизилась на 95%, однако соединение все равно присутствовало в атмосфере. Однако в другие годы потери озона составляли почти 100%.

Специалисты NOAA добавили, что озоновая дыра в 2023 году могла бы быть еще меньше, если бы не прошлогоднее извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, который взорвался в январе 2022 года и выбросил огромный шлейф водяного пара в стратосферу, вероятно, способствовал истощению озона.

Ранее российский ученый оценил текущую ситуацию с озоновыми дырами.