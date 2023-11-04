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Ученые выяснили, как скоро глобальное потепление выйдет из-под контроля

NCC: безопасный порог глобального потепления будет пройдет через шесть лет

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Unsplash

Британские ученые из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона считают, что глобальные температуры пройдут безопасный порог потепления в 1,5 °C к концу текущего десятилетия. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change (NCC).

Согласно расчетам специалистов, мир нагреется выше 1,5 °C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи уже к 2030 году. А еще через 20 лет температура преодолеет границу в 2 °С, если темпы выбросов сохранятся на нынешнем уровне.

Эксперты оценивают размеры оставшегося у Земли «углеродного бюджета» (количества углекислого газа, которое можно выбросить в атмосферу без существенного вреда для климата) в 250 млрд тонн CO2. Согласно исследованию, в настоящее время люди ежегодно выбрасывают в атмосферу около 40 млрд тонн CO2.

Представленные оценки содержат большую неопределенность, связанную с воздействием метана и других парниковых газов. Также неясно, как различные части климатической системы отреагируют на повышение температуры.

Например, усиленный рост растительности в некоторых регионах может поглотить большое количество углекислого газа и компенсировать некоторое потепление, в то время как изменения в циркуляции океана и таяние ледниковых щитов могут ускорить потепление.

Ранее ученые выяснили, какие места на Земле станут опасны для жизни из-за невыносимой жары.

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