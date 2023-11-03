Генетики раскрыли новые тайны эволюции кошек

Американские исследователи из Техасской школы ветеринарной медицины и биомедицинских наук Университета штата Техас обнаружили новую информацию об истории эволюции кошек и их разделении на различные виды. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Genetics.

Сравнивая геномы нескольких видов кошек, генетики выяснили, что представители семейства кошачьих имеют меньше сложных генетических вариаций по сравнению с приматами и другими млекопитающими.

Ключом к различиям между кошками и обезьянами оказалась частота так называемых сегментных дупликаций — частей ДНК, дублирующих другие фрагменты ДНК в геноме.

Ученые выделили специфический повторяющий элемент под названием DXZ4, который в значительной степени ответственен за разделение как минимум двух видов кошек: домашней и дикой камышовой.

DXZ4 представляет собой то, что ученые называют сателлитным повтором. Он не кодирует физические характеристики (такие, как цвет шерсти), а скорее помогает поддерживать трехмерную структуру X-хромосомы. Ген DXZ4 также оказался самой быстро развивающейся частью стабильного генома кошек — он развивается на 99,5% быстрее прочих генов.

Используя новые данные о последовательности генома, команда обнаружила четкие связи между количеством обонятельных генов и средой, в которой обитают те или иные виды кошачьих. Например, у предпочитающих одиночный образ жизни обоняние намного сильнее, чем у львов, живущих в прайдах.

Другой пример связан с дикими кошками-рыболовами, живущими в Юго-Восточной Азии. У них сохранилась редкая для сухопутных животных способность ощущать запахи через толщу воды.

По словам ученых, результаты их исследования помогут в изучении болезней кошачьих и способствуют лучшему пониманию уникальных черт их видов.

Ранее ветеринары назвали наиболее проблемные породы домашних кошек.