Ученые нашли применение коже акулы в медицине

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что у кожи акулы есть большой биомедицинский потенциал — ее слизистый слой обладает регенеративными свойствами. Результаты исследования опубликованы в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Исследователи изучили кожный покров катранов (Squalus acanthias), одного из видов мелких акул, и некоторых других представителей класса хрящевых рыб. У большинства видов костистых рыб гладкая кожа, которая покрыта толстым слоем слизи. Наружный покров хрящевых рыб (акул и скатов) грубее, а его слизистая оболочка тоньше. Однако кислотность этой слизи (рН) практически такая же, как у некоторых млекопитающих, включая человека.

Ученые предполагают, что нейтральный рН слизистого слоя кожи акулы может обеспечить ей множество биомедицинских применений. Например, муцин — основной компонент секрета всех слизистых желез, в том числе акульих, может быть использован для производства различных средств для ухода за ранами. Такие препараты будут предполагать местное нанесение на поврежденную кожу и стимуляцию процесса регенерации (заживления).

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