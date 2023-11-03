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Ученые выяснили, как аспирин останавливает развитие рака

Nature: аспирин оказался эффективен для профилактики рака толстого кишечника

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Ученые из Мюнхенского университета выяснили, что аспирин может быть эффективен для профилактики и лечения рака толстого кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи обнаружили, что аспирин индуцирует выработку miR-34a и miR-34b/c — молекул, подавляющих раковые клетки. Для этого аспирин стимулирует активность фермента AMPK, который, в свою очередь, изменяет фактор транскрипции NRF2. Транскрипционный фактор NRF участвует в антиоксидантной защите клеток и тканей в организме от различных токсинов, окислительного стресса и канцерогенов.

Фермент AMPK изменяет фактор транскрипции NRF2 таким образом, что он мигрирует в ядро клетки и активирует экспрессию гена miR-34, который связан с miR-34a и miR-34b/c. Эти молекулы относятся к семейству опухолевых супрессоров. Другими словами, они обеспечивают профилактику трансформации здоровых клеток в раковые, тем самым оказывая как профилактическое, так и терапевтическое действие при раке кишечника.

Кроме того, аспирин дополнительно подавляет фактор транскрипции c-MYC, который кодируется геном MYC и является регулятором метаболизма раковых клеток. Он экспрессируется более чем в 70% случаев рака у человека.

Ученые отметили, что для более глубокого изучения влияния аспирина на активность раковых клеток нужны дополнительные исследования. Авторы надеются, что в будущем на основе аспирина можно будет разработать новые препараты для терапии онкологических заболеваний.

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