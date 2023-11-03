Поздний завтрак повышает риск развития диабета

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что завтрак после девяти часов утра в совокупности с поздним ужином (после семи часов вечера), может стать причиной повышенного риска развития диабета. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Epidemiology (IJE).

В исследовании приняли участие более ста тысяч человек, у которых не было диабета. Ученые наблюдали за испытуемыми в течение семи лет, анализируя их пищевые привычки. По окончании наблюдения исследователи собрали информацию о состоянии здоровья участников и взяли у них анализы крови.

Выяснилось, что завтрак после девяти утра увеличивает риск развития диабета второго типа на 59%. Дело в том, что гомеостаз (стабильный уровень) глюкозы и липидов в крови модулируют циркадные ритмы человека — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Это значит, что с наступлением утра организм подвергается воздействию солнечного света и переходит в фазу бодрствования. Чтобы поддерживать двигательную активность в течение дня, после пробуждения необходимо обеспечить организм энергией — позавтракать.

Также исследователи подчеркнули, что модель питания, предполагающая поздний ужин, противоречит циркадным ритмам человека. У тех, кто наедается вечером, когда организм готовится перейти в фазу сна и пищеварительная система находится в состоянии покоя, гомеостаз глюкозы нарушается — риск возникновения сахарного диабета растет.

Ученые порекомендовали ужинать до семи вечера, а завтракать — до восьми утра. Они подчеркнули, что питание в таком режиме не будет запускать циркадианное рассогласование в органах и системах, ответственных за поддержание стабильного уровня глюкозы. Это поможет избежать возникновения гипергликемии — состояния, характерного для всех типов диабета.

Ранее была обнаружена новая опасность соленой пищи.