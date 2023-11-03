Найдено новое перспективное лекарство от рака

В Технологическом институте Вирджинии ученые нашли новое перспективное лекарство от рака. Результаты исследования размещены в журнале Cancer Discovery, передает «Лента.ру».

По данным ученых, препарат под названием MRTX1719 воздействует на клетки рака с генетическими изменениями — отсутствием гена-супрессора опухоли CDKN2A и гена MTAP. Эти мутации могут способствовать неконтролируемому росту клеток, однако MRTX1719 использует эту слабость для ликвидации злокачественного новообразования.

Во время испытаний ученые смогли показать положительные результаты у пациентов с определенными типами рака, включая меланому, рак желчного пузыря, мезотелиому и рак легких.

19 октября сообщалось, что ученые из Университета Питтсбурга успешно протестировали противораковое лекарство, активирующее иммунитет для борьбы с опухолью двумя разными способами: на лечение ответили 34% пациентов с устойчивыми опухолями.

До этого американские ученые из Техасского университета в Остине разработали биопрепарат PEG-MTAP, восстанавливающий способность иммунной системы противодействовать раку.

12 октября стало известно, что ученые из Саратова разработали инновационный противоопухолевый препарат для лечения поздних стадий рака на основе аврана лекарственного.

Ранее ученые нашли в крови 100-летних людей новые биомаркеры долголетия.