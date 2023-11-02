Подобные Юпитеру планеты оказались «хулиганами на космической игровой площадке»

Напоминающие Юпитер газовые гиганты способны препятствовать появлению жизни на иных мирах, выталкивая планеты размером с Землю с их первоначальных орбит. К такому выводу пришли американские астрофизики из Калифорнийского университета в Риверсайде. Исследование опубликовано в научном журнале The Astronomical Journal (TAJ).

Компьютерное моделирование показало, что Земле было бы трудно оставаться пригодной для жизни, если бы рядом находилось много больших планет.

Солнечная система остается удачным исключением из правил, поскольку в ней Юпитер выполняет роль не космического хулигана, а защитника. Его мощная гравитация отводит астероиды и кометы, которые в противном случае представляли бы опасность для Земли.

Однако если бы газовые гиганты располагались ближе к Земле или их было бы больше, такое воздействие могло бы выбросить наш мир за пределы обитаемой зоны — территории, где условия позволяют существовать жидкой воде, и, как следствие, жизни на поверхности планеты.

«Есть лишь несколько избранных областей, где гравитационное притяжение гигантов не могло бы сбить каменистую планету с ее орбиты и отправить ее прямо за пределы обитаемой зоны», — отметил автор исследования, астрофизик Стивен Кейн.

Ранее зонд «Юнона» нашел органические соединения на крупнейшей луне Юпитера Ганимеде.