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Врачи назвали признаки и причины рака груди у мужчин

Клиника Мэйо: ожирение и болезни яичек повышают риск рака груди у мужчин

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Ожирение, заболевания яичек и прием некоторых препаратов от рака простаты может увеличивать риск развития рака груди у мужчин. Об этом врачи из Клиники Мэйо сообщают на ее сайте.

По данным Американского онкологического общества, рак молочной железы развивается у каждой восьмой женщины в мире, но также опухоль может возникнуть и у мужчин. При обнаружении на ранней стадии они имеют хорошие шансы на излечение. Признаками опухоли могут быть безболезненные шишки или утолщения в ткани молочной железы, изменения кожи, покрывающей грудь (ямочки, сморщенность, покраснение или шелушение), изменения соска (покраснение, шелушение, изменение формы на втянутую, выделения).

Рак молочной железы чаще всего диагностируется у мужчин в возрасте 60 лет. Еще один фактор риска — изменение уровня эстрогенов, например, при гормональной терапии рака простаты. Ожирение и цирроз печени также связаны с более высоким уровнем эстрогена в организме, поэтому они увеличивают риск рака груди у мужчин.

Мутации, особенно в гене BRCA2, повышают риск развития рака молочной железы и простаты. Наличие у мужчины более двух Х-хромосом (Синдром Клайнфельтера) может помешать росту яичек и выработке тестостерона, что также повышает риск рака груди. Воспаление яичек или операция по удалению яичка имеют тот же эффект.

Лечение рака молочной железы у мужчин часто включает хирургическое вмешательство по удалению опухоли и окружающей ткани молочной железы. Также может быть рекомендована лучевая терапия, гормональная терапия и химиотерапия.

Наличие ближайших родственников, болевших раком молочной железы, в некоторых случаях может быть поводом пройти генетическое тестирование, — это стоит обсудить с врачом.

Ранее врач рассказала, какие противозачаточные таблетки могут снизить риск развития рака у женщин.

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