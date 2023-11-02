Врач предупредила о вреде орального секса

Врач Дарья Садовская рассказала, что оральный секс подвергает мужчин риску заражения вирусом папилломы человека, связанным с раком гортани. Об этом сообщает Daily Mail.

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) — это группа чрезвычайно распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Заражение происходит при попадании вируса на слизистые или в кровоток.

Отмечается, что женщины чаще являются носителями вируса — это значит, что мужчины подвержены риску заражения. Во время орального секса ВПЧ, поражающий эпителий гениталий, может попасть на поверхности гортани и спровоцировать развитие рака. При орофарингеальном раке опухоли могут появиться на миндалинах, корне языка, мягком небе, а также на боковых и задних стенках горла.

Считается, что чрезмерное употребление алкоголя и курение являются самыми основными факторами риска развития рака горла. Однако Садковская заявила, что оральный секс — главная причина возникновения этого заболевания. Врач рекомендует не пренебрегать средствами контрацепции и уделять повышенное внимание своему сексуальному здоровью.

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