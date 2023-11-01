Разработан сервис для врачей по подбору рекомендованных Минздравом лекарств для пациентов

Компании «Ланцет» и «ТехЛАБ» совместно создали онлайн-сервис для врачей Clinrec для быстрого поиска лекарственных препаратов и проверки их соответствия актуальным клиническим рекомендациям Минздрава РФ. Сервис уже запущен и есть в открытом доступе, об этом «Газете.Ru» рассказали в «ТехЛАБ».

Сегодня на рынке представлено множество наименований лекарственных препаратов, такое разнообразие препаратов даже с одним и тем же действующим веществом может осложнить работу врача на приеме. Кроме того, важно назначить лекарство, которое бы соответствовало клиническим рекомендациям Минздрава РФ. Сервис также содержит описание действий по диагностике, лечению и профилактике заболеваний и помогает врачам принимать правильные клинические решения.

Кроме того, с помощью сервиса при поиске препарата пользователь может также уточнить его форму выпуска, дозировку и количество доз, таблеток или ампул в упаковке, название фирмы-производителя и самое главное – обратиться к актуальным клиническим рекомендациям по коду из Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ–10). Для этого достаточно ввести название препарата или действующего вещества в строку поиска и нажать на кнопку «Начать».

«Наш сервис разработан в помощь врачам для быстрого принятия информированного решения о лечении, профилактике и реабилитации заболеваний», – отметила в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор компании «Ланцет» Ирина Ковальчук.

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