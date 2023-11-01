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Астрономы увидели будущий конец Земли в соседней звездной системе

TAJ: близнец Солнца в 57 световых годах от Земли начнет поглощать свои планеты

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ESA

Американские исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили звездную систему, процессы в которой предсказывают будущий конец Земли. Статья опубликована в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Речь идет о звезде Ро Корона Бореалис (РКБ) в созвездии Северной Короны, расположенной примерно в 57 световых годах от Земли. Она очень похожа на Солнце, обладая схожими массой, радиусом и светимостью. Однако РКБ почти вдвое старше нашей звезды, и это значит, что она подходит к финальной стадии своего существования — фазе красного гиганта.

«Звездная эволюция после главной последовательности может привести к драматическим, а иногда и катастрофическим изменениям в архитектуре планетной системы, таким как приливное разрушение планет и поглощение родительской звездой», — отметил автор исследования Стивен Кейн.

Ученые использовали модели звездной эволюции, чтобы спрогнозировать будущее самой Ро Корона Бореалис и окружающих ее четырех экзопланет: Ро Корона Бореалис b, c, d и e соответственно.

Массы этих четырех планет варьируются от суперземли до юпитера. Все они находятся гораздо ближе к звезде, чем Земля к Солнцу, а две внутренние планеты расположены к своей звезде ближе, чем Меркурий к Солнцу. Они надежно заперты внутри солнечной системы, и именно это предвещает их конец.

Согласно расчетам, примерно через 1–1,5 млрд лет звезда станет красным гигантом, многократно увеличившись в размерах и поглотив как минимум три ближайшие планеты — e, b и c.
Поглощение планет расширяющейся звездой может иметь разные последствия в зависимости от общей архитектуры системы. Планетам могут потребоваться десятилетия, чтобы приблизиться к звезде. В пути они могут быть уничтожены испарением. Они также могут быть разрушены приливными силами. В этом случае гибнущие миры увеличивают объем звезды, помогая ей раздуться еще больше.

По словам исследователей, пример Ро Корона Бореалис важен для Земли, поскольку позволяет прогнозировать такие же изменения в нашей системе. Когда Солнце перейдет к стадии красного карлика, оно с большой вероятностью поглотит все внутренние планеты, включая Землю. Однако это случиться лишь через несколько миллиардов лет.

Ранее астрофизики установили источник странных сигналов с «адской» суперземли.

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