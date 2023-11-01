Врачи назвали группы людей, которым вредна диета с высоким содержанием клетчатки

Людям с сужениями кишечника из-за опухоли или воспаления (например, болезни Крона) не следует потреблять слишком много клетчатки в период обострения. Об этом врачи из Клиники Мэйо сообщили на ее сайте.

Пищевая клетчатка представляет собой волокна растительной пищи, которые не переваривает организм человека. По данным Академии питания и диетологии США, рекомендуемое количество пищевых волокон составляет 14 граммов на каждую тысячу килокалорий в день: это около 25 граммов для женщин и 38 граммов для мужчин. Однако людям с геморроем, склонностью к запорам, высоким уровнем холестерина и диабетом может быть полезно увеличить потребление клетчатки.

Пищевые волокна увеличивают вес и размер стула и смягчают его, что снижает вероятность запора. Доказано, что диета с высоким содержанием клетчатки может снизить риск развития геморроя и дивертикулита. При жидком и водянистом стуле клетчатка также может помочь, поскольку она впитывает воду. Исследования также показали, что диета с высоким содержанием клетчатки, вероятно, снижает риск рака прямой и толстой кишки.

Особый вид клетчатки, растворимый, содержится в фасоли, овсе, льняном семени и овсяных отрубях. Она может помочь снизить общий уровень холестерина в крови за счет снижения уровня липопротеинов низкой плотности — «плохого» холестерина. Исследования также показали, что продукты с высоким содержанием клетчатки могут способствовать снижению кровяного давления и воспаления сосудов — факторов риска инсультов и инфарктов. Диабетикам растворимая клетчатка помогает снизить уровень сахара в крови. Кроме того, продукты с высоким содержанием клетчатки помогают контролировать аппетит, так как обеспечивают лучшее насыщение.

Однако при сужении кишечника из-за опухоли или воспалительного заболевания кишечника (болезни Крона или язвенного колита), после операций на кишечнике или прохождении лучевой терапии рака врачи могут рекомендовать снизить употребление клетчатки. Также диета с низким содержанием клетчатки уменьшает моторику ЖКТ и может смягчить боль в животе или уменьшить частоту походов в туалет при обострении некоторых заболеваний. В долгосрочной перспективе низкое употребление клетчатки связано с повышенным риском различных заболеваний, поэтому людям, которым назначена такая диета, следует обратиться к диетологу.

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