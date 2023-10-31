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В Австралии квокки научились избегать управляемых пожаров

CSIRO: квокки покидают опасные природные участки минимум на три месяца

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Adelaide Zoo/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Специалисты Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) Австралии выяснили, что квокки научились избегать плановых выжиганий лесной растительности, облегчив таким образом работу лесопожраным службам. Исследование опубликовано на сайте CSIRO.

Квокки — небольшие сумчатые млекопитающие семейства кенгуровых, обитающие в некоторых районах Австралии. Квокки относятся к уязвимым видам, поскольку они почти полностью беззащитны перед лисами, кошками и другими распространенными хищниками.

Научная команда наблюдала за квокками, обитающими в Северном лесу Джарра на юго-западном побережье австралийского континента. Для отслеживания перемещений зверьков ученые использовали GPS-ошейники.

Оказалось, что квокки запоминают зоны контролируемого выжигания и избегают этих мест в среднем в течение трех месяцев после планового пожара. Спустя три месяца сумчатые возвращались, но проводили лишь 2% времени на окраинах выжженных территорий.

По словам исследователей, людям необходимо обустраивать безопасные зоны и убежища для животных, страдающих от плановых пожаров.

Ранее ветеринары назвали три главные причины вымирания коал в Австралии.

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