Археологи приблизились к разгадке одной из тайн Большого сфинкса в Египте

Группа ученых Нью-Йоркского университета в США предположила, что Большой сфинкс в египетской Гизе мог быть лишь отчасти рукотворным. Исследование опубликовано в научном журнале Gallery of Fluid Motion (GFM).

Специалисты воспроизвели условия, существовавшие 4,5 тыс. лет назад в эпоху, когда была сооружена одна из самых узнаваемых скульптур мира.

«Наши результаты предлагают возможную историю происхождения того, как образования, подобные сфинксу, могут возникнуть в результате эрозии. Лабораторные эксперименты показали, что удивительно похожие на Сфинкса формы на самом деле могут возникать из материалов, разрушаемых быстрыми потоками», — объяснил старший автор исследования, доцент Лейф Ристоф.

Научная работа была сосредоточена на воспроизведении ярдангов — необычных скальных образований, возникших в пустынях из-за принесенной ветром пыли и песка.

Для этого Ристроф и его коллеги взяли насыпи из мягкой глины с более твердым, менее поддающимся эрозии материалом, заключенным внутри, имитируя местность на северо-востоке Египта, где находится Большой сфинкс.

Затем они промыли эти образования быстрым потоком воды – чтобы имитировать ветер – который вырезал и изменил их форму, в конечном итоге достигнув образования, подобного Сфинксу. Более твердый или более прочный материал стал «головой» льва, и появились многие другие особенности, такие как подрезанная «шея», «лапы», лежащие спереди на земле, и выгнутая «спина». Впоследствии люди могли доработать скалу, придав ей характерные черты мифического существа.

По словам ученых, результаты дали простую теорию происхождения подобных сфинксу образований в результате эрозии. В пустынях встречаются ядранги, которые выглядят как сидящие или лежащие животные.

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