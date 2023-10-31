Ученые выяснили, что кошки общаются друг с другом с помощью мимики

Американские психологи из Лионского Колледжа и Университета штата Канзас обнаружили, что у домашних кошек есть сотни выражений морды, которые они используют при взаимодействии с другими кошками. Исследование опубликовано в научном журнале Behaviroal Process (BP).

Домашние коты со временем заслужили репутацию независимых и бесстрастных существ. Многие также считают их антисоциальными. Но это представление может быть неоправданным. Специалисты выяснили, что у питомцев есть 276 различных мимических выражений. Для сравнения, люди могут воспроизвести только 44 подобные гримасы.

Исследователи в течение года посещали одно из кошачьих кафе в Лос-Анджелесе и общались с его четвероногими обитателями и фиксировали выражения их морд.

Обработав материал, ученые пришли к выводу, что 45% из выявленных эмоций выражали дружелюбные чувства, 37% были проявлениями агрессии, а оставшиеся 18% демонстрировали что-то среднее между первым и вторым.

Психологи не смогли определить, какие именно сообщения передавали кошки с помощью значительной части использованных выражений своих морд. Специалисты рассчитывают изучить этот вопрос в будущем.

Ранее ученые выяснили, что поп-культура испортила имидж кошкам.