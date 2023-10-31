Ученые предложили метод «последнего шанса» для «распыления» опасных астероидов

Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предложили метод защиты Земли от крупных (до 60 метров) астероидов, чье приближение не удалось заметить заранее. Исследование опубликовано в научном журнале Astrophysics.

В качестве примера астрофизики взяли астероид NT1, который пролетел на безопасном расстоянии от Земли летом 2023 года. Если бы космическая скала столкнулась с планетой, то взрыв был бы примерно в три раза сильнее чем при падении метеорита в Челябинске в 2013 году.

Предыдущие эксперименты показали возможность изменения траектории астероида, однако для этого необходимо обнаружить приближающуюся угрозу задолго до того, как объект приблизится к Земле. В случае, если до столкновения осталось лишь несколько дней, ученые предложили использовать метод «распыления». Он предполагает атаку астероида специальной ракетой, которая выпустит навстречу скале облако зарядов со взрывчаткой и кинетических ударников.

Учитывая типичную плотность и состав астероидов, такой подход должен расколоть космический камень на фрагменты не более 10 метров в диаметре, что позволит им безопасно сгореть в атмосфере. Даже если фрагментация произошла всего за несколько часов до столкновения с Землей, образовавшееся облако обломков представляло бы для землян ограниченный риск.

По словам исследователей, моделирование показало, что на подготовку и запуск такой ракеты уйдет не больше суток. Ученые подчеркнули, что на сегодня у человечества есть все технологии для создания подобной планетарной защиты.

Ранее астрономы заявили, что вокруг Земли находится не менее 14 тыс. потенциально опасных и пока неоткрытых астероидов.