Врачи связали активный образ жизни с успешной карьерой

Ученые из Национального института здравоохранения в США связали активный образ жизни с большим трудовым стажем и высокой зарплатой. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Orthopaedics and Related Research (CORR).

Ученые провели опрос, в котором приняли участие более 19 тысяч человек. В ходе опроса участники должны были ответить, трудно ли им подниматься по лестнице, испытывают ли они усталость, проходя несколько кварталов или передвигаясь по комнате. На основании полученных ответов ученые присваивали каждому участнику одну из шести категорий мобильности — нулевая категория означала, что испытуемому тяжело справляться со всеми повседневными задачами, предполагающими физическую активность. Участники, получившие пятую категорию, были охарактеризованы как люди с «неограниченной мобильностью».

Наблюдение за участниками длилось десять лет. Оказалось, что снижение мобильности на один уровень сопровождалось сокращением годового дохода участников на 3000 долларов (примерно 279 730 рублей). Одновременно с этим активные люди в год зарабатывали на 6500 долларов (606 080 рублей) больше, чем малоподвижные.

Кроме того, тренировки один раз в неделю значительно повышали мобильность людей в пожилом возрасте. Ученые провели дополнительный опрос, в котором участвовали респонденты от в возрасте от 60 до 80 лет. Через два и четыре года после опроса исследователи обновили данные о мобильности участников. Активные люди после 55 лет с большей вероятностью продолжали работать и получать доход.

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