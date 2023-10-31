Названы виды физической активности, улучшающие здоровье мозга пожилых

Ученые из Эдинбургского университета в составе научного коллектива выяснили, что гольф, скандинавская и обычная ходьба улучшают когнитивные способности пожилых. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

В исследовании приняли участие 25 здоровых пожилых людей, которые должны были сыграть в гольф или пройти дистанцию длиной шесть километров обычным способом или по-скандинавски — с палками в руках. Участникам нужно было выбрать любой из трех типов активности и выполнить одну тренировку.

Ученые стремились понять, существует ли связь между выполнением упражнений и уровнем когнитивных способностей. К ним относят память, внимание, воображение, речь, возможность логически рассуждать и воспринимать информацию органами чувств. Ухудшение когнитивных функций характерно для деменции, в том числе для болезни Альцгеймера.

Оказалось, что оба вида ходьбы и гольф способны повысить когнитивные способности. Результаты тестов участников после тренировки были лучше, чем до нее.

Ученые подчеркнули, что улучшить когнитивные функции могут многие виды активности. Эффективность упражнений зависит от их продолжительности и интенсивности.

Ранее ученые обнаружили связь между качеством сна и деменцией.