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Названы продукты, полезные для людей с ожирением и диабетом

MDPI: растительная пища, рыба и йогурт полезны для людей с ожирением и диабетом

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Ученые из Университета Пегасо (Италия) в составе научного коллектива выяснили, что продукты, употребление которых предписывает средиземноморская диета (овощи, фрукты, бобы, рыба, сыр, йогурт), стабилизируют уровень инсулина в крови у людей с сахарным диабетом и ожирением. Результаты исследования опубликованы в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

В исследовании приняли участие 62 человека. Средний ИМТ участников составил 35,8 (при норме от 18,5 до 25 ). Испытуемых разделили на две группы — первая придерживалась средиземноморской диеты, а вторая — своего обычного рациона. Также ученые зафиксировали информацию о состоянии здоровья участников и взяли у них образцы крови.

По окончании эксперимента участники сдали кровь повторно. Выяснилось, что уровни глюкозы натощак были сходными в обеих группах. Однако содержание инсулина в крови было значительно ниже у участников, которые соблюдали средиземноморскую диету.

Кроме того, добровольцы из первой группы продемонстрировали высокую чувствительность к инсулину.

Главная функция инсулина — транспорт глюкозы (сахара) в клетки. Иногда они перестают реагировать на инсулин — становятся к нему резистентными (устойчивыми). В этом случае глюкоза не поступает в клетки и накапливается в крови. Такая патология предшествует развитию сахарного диабета второго типа.

Растительная пища, молочные продукты и рыба поспособствовали стабилизации уровня инсулина в крови участников. Ученые подчеркнули, что коррекция питания — важный инструмент профилактики диабета и осложнений инсулинорезистентности. Для изучения механизмов, лежащих в основе положительного влияния средиземноморской диеты на здоровье, нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые нашли эффективную стратегию улучшения состава тела для пожилых людей.

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