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Врач объяснил, почему растет количество пациентов с невирусными гепатитами

Онколог Бредер: число невирусных гепатитов начало расти из-за переедания

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Количество пациентов с невирусными гепатитами обусловлено перееданием и малоподвижным образом жизни, об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер.

«Люди стали больше есть и меньше двигаться. Сильно видна тенденция среди детей, сейчас их сильно перекармливают, мы имеем огромное количество детей с избыточной массой тела, и вот они со временем как раз и могут оказаться в группе риска», – объяснил онколог.

Кроме того, такие гепатиты также могут быть вызваны чрезмерным употреблением алкоголя. В запущенном случае у пациента может развиться цирроз печени, а он в свою очередь является основным фактором риска гепатоцеллюлярного рака. Это первичная опухоль печени.

По словам Бредера, сегодня классическая химиотерапия в лечении гепатоцеллюлярного рака практически не используется, и главное направление будущего в лечение этого рака — профилактика и скрининг — раннее выявление в группах риска.

Поэтому людям с невирусными гепатитами необходимо периодически проходить УЗИ, КТ или МРТ брюшной полости для раннего выявления патологий печени.

Подробнее о том, как заподозрить у себя рак печени, в каких регионах России особенно распространен рак печени, и почему именно печень определяет продолжительность жизни человека – в интервью Бредера «Газете.Ru».

Ранее врач назвал орган, который определяет продолжительность жизни человека.

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