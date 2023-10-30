Ученые разработали инновационное средство от прыщей

Ученые из Университета Южной Австралии разработали инновационный препарат от акне, который содержит наночастицы. Результаты исследования опубликованы в Royal Society of Chemistry (RSC).

Около 9,4% населения мира страдает акне. Это заболевание волосяных фолликулов и сальных желез, которое иногда трудно поддается лечению.

В состав препарата под названием Narasin (Наразин) входят антибактериальные соединения, заключенные в крошечные наночастицы. Лекарство представляет собой гель, который нужно нанести на области воспаления. Наразин как антибиотик обычно используется при бактериальных инфекциях у домашнего скота, но ранее никогда не исследовался как средство от прыщей. Ученые стремились изменить рецептуру так, чтобы наноносители обеспечивали быстрое и эффективное проникновение антибактериальных компонентов в кожу.

Проникающую способность препарата протестировали на коже уха свиньи. Наночастицы позволили увеличить эффективность проникновения антибактериальных соединений в 100 раз по сравнению с водой. Кроме того, препарат оказался способен снизить тяжесть лекарственно-устойчивых форм угревой сыпи.

Ученые отметили, что существует множество пероральных препаратов от прыщей, однако они обладают рядом пагубных побочных эффектов. Новая разработка позволит повысить эффективность лекарств для местного нанесения и улучшить качество жизни пациентов с акне.

Ранее был найден простой способ избавиться от прыщей.