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Сидячий образ жизни может негативно отразиться на здоровье мозга

SciTechDaily: сидячий образ жизни связан с риском развития деменции

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Depositphotos

Ученые из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны установили, что сидячий образ жизни увеличивает риск возникновения деменции. Об этом сообщает SciTechDaily.

В исследовании приняли участие более ста тысяч человек. В течение одной недели испытуемые должны были все время носить акселерометры — приборы, которые работают как датчики изменения положения объекта в пространстве. Так ученые отслеживали двигательную активность участников.

Через шесть лет после окончания эксперимента у 414 человек развилась деменция. После поправки на демографические данные (возраст, пол, уровень образования, генетика) и особенности образа жизни (физическую активность, диету, вредные привычки) выяснилось, что сидячий образ жизни увеличивает риск развития деменции.

Ученые отметили, что вероятность появления этого заболевания стремительно увеличивается, если человек проводит в сидячем положении 10 часов в день и больше. Кроме того, перерывы на физическую активность не снижали риск деменции, если суммарное время сидения составляло 10 часов.

Чтобы определить уровень физической активности, способный нивелировать негативные последствия сидячего образа жизни, нужны дополнительные исследования.

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