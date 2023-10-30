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Врач разработал простой онлайн-тест на продолжительность жизни

Daily Mail: тест из 38 вопросов может определить продолжительность жизни

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Depositphotos

Доктор Пол Сэвидж, руководитель американской клиники, специализирующейся на достижении долголетия, разработал тест из 38 вопросов, который может определить продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Чтобы определить потенциальную продолжительность жизни с помощью теста, пользователь должен указать свой возраст, вес и рост. Затем человеку нужно ответить на вопросы, касающиеся уровня его повседневной активности, числа тренировок, наличия вредных привычек, социальной активности и семейного медицинского анамнеза.

Некоторые вопросы направлены на анализ пищевых привычек человека — требуется ответить, как часто пользователь ест овощи и фрукты, практикует ли пост или голодание, сколько оливкового масла употребляет. Пользователей также спрашивают о продолжительности и качестве сна, уровнях стресса и усталости.

Итоговый результат отображается в конце теста в годах и является лишь приблизительной цифрой. Тем не менее, если потенциальная продолжительность жизни оказалась ниже среднего — это повод уделить дополнительное внимание своему здоровью.

Ранее выяснилось, что мужчины и женщины нуждаются в разном питании для долголетия.

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