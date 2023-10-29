Стало известно, как похудеть без фитнеса

Существует 20 способов сбросить вес без физических упражнений, они включают ходьбу, включение в рацион продуктов, богатых клетчаткой и цельнозерновой пищи, об этом сообщает интернет-журнал Nutrisense со ссылкой на различные научные исследования.

Так, следует начинать питание с белка. Это помогает снизить аппетит, нарастить мышцы, а также предотвратить скачки глюкозы. Также важно следить за размерами порций, вести дневник питания, пить достаточное количество воды, есть больше некрахмалистых овощей, снизить употребление сахара и кофеина. Это также поможет контролировать глюкозу в крови.

Кроме того, стоит отказаться от газированных напитков даже с низким содержанием сахара и алкоголя. Эти напитки не обладают питательной ценностью и могут быть высококалорийными. Также важно высыпаться, хроническое недосыпание может со временем сделать другие тактики похудения менее эффективными, и заменить некоторые продукты на более здоровые альтернативы.

Эксперты также советуют не отвлекаться во время еды — такое рассеянное питание может привести к перееданию, которое связано с увеличением веса, — снизить уровень стресса, меньше заказывать еду и больше готовить дома, а также регулярно взвешиваться и следить за причиной принятия пищи. Если она обусловлена эмоциями, то лучше найти другой способ снятия стресса.

Также можно использовать более высокий письменный стол, чтобы не сидеть, а стоять за ним. Это не повлияет на качество работы, однако поможет потратить больше калорий.

Ранее ученые установили, что интервальное голодание может быть эффективнее подсчета калорий для похудения.