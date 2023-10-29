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В Сеченовском университете работают над ИИ, который сократит выпуск лекарств до года

Профессор Тарасов: ИИ поможет сократить время выпуска дженерика до года

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В центре «Искусственный интеллект в Фарме» Сеченовского университета разрабатывают ИИ, который в будущем сможет сократить время выпуска лекарственных препаратов до года, об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии МГМУ им. Сеченова, профессор Вадим Тарасов.

Речь идет о дженериках, это копии препаратов. Когда у компании-патентодержателя истекает срок действия патента на оригинальное лекарство, его могут начать производить другие компании. Однако сначала технологам нужно воссоздать «рецепт» препарата, который в патенте описан без технических нюансов.

«Если мы говорим про искусственный интеллект, то он значительно ускоряет процесс сбора информации, он отсекает все лишнее, сводя количество ошибок к минимуму, и предлагает наиболее рациональные технологические варианты: как технологию делать, из какого сырья, в каких форматах и с чем работать», – объяснил Тарасов.

Сейчас этот процесс занимает около 12-15 месяцев, ИИ поможет сократить сроки на 30-40% до 10 месяцев без получения регистрационного удостоверения.

«Есть некоторые стадии, которые точно будут сокращены: это сбор и анализ данных. А есть вещи, которые связаны с наработкой количества образцов. Тут мы не можем сказать, поможет ли нейросеть уменьшить их число и насколько, и как эти изменения будут влиять на общие сроки выпуска лекарства. Если пофантазировать, то идеальным было бы сокращение процесса создания дженерика с получением регистрационного досье до года», – заключил Тарасов.

Подробнее о работе ученых – в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые создали самую точную нейросеть для определения COVID-19 по легким.

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