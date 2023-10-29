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Вблизи Великой Китайской стены нашли древние каменные бомбы

Live Science: вблизи Великой Китайской стены нашли 400-летние каменные бомбы

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震天動地 (CC BY-SA 3.0); Wikimedia Commons

Ученые обнаружили 59 бомб времен династии Мин неподалеку от Великой Китайской стены. Об этом сообщает Live Science.

Древние бомбы были найдены возле участка Великой стены в Бадалине, построенного правителями династии Мин в XVI веке. Это место находится примерно в 80 километрах от Пекина.

Бомбы были сделаны из камня, а также имеют отверстие в центре для заполнения порохом. Они похожи на снаряды, найденные ранее: те были обычным оружием охранников вдоль Великой стены во времена династии Мин. После наполнения порохом бомбы можно было запечатать и бросить во врага с высоты. В основном они использовались для поджигания, но состав пороха был разработан таким образом, чтобы сила взрыва была максимальной.

Считается, что порох был изобретен в Китае в 900-х годах. Ко времени правления династии Мин (с 1368 по 1644 годы) в Восточной Азии уже использовались многие виды порохового оружия. Их делали из камня или железа и бросали вручную, с помощью катапульты или требушета.

По мнению Тонио Андраде из Университета Эмори в Атланте, который не участвовал в открытии, находка демонстрирует удивительное разнообразие раннего порохового оружия, использовавшегося во времена династии Мин. Он считает, что династия Мин была первой в мире «пороховой империей».

Ранее ученые нашли в доме польского рыцаря реликварий в виде креста.

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