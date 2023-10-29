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Колебания гормонов в течение месяца изменяют толщину коры мозга женщин

UCSB: структура мозга у женщин меняется в ходе менструального цикла

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Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) выяснили, что в ходе менструального цикла у женщин меняется структура головного мозга, причем изменения совпадают с колебаниями уровня четырех половых гормонов. Исследование представлено в базе препринтов bioRxiv, и его результаты считаются предварительными до публикации в научном журнале.

В исследовании приняли участие 30 женщин, которые не принимали гормональные противозачаточные средства, и менструальный цикл которых был стабилен. Ученые получили снимки их белого вещества мозга во время месячных, при овуляции и в среднелютеиновой фазе, которая связана с предменструальным синдромом (ПМС).

Толщина коры мозга и структура белого вещества менялись в ходе цикла. Хотя общий объем мозга остался прежним, увеличение уровня гормона прогестерона во время овуляции было связано с увеличением объема мозговой ткани и уменьшением количества спинномозговой жидкости, окружающей мозг, которая защищает его и помогает удалять отходы. Авторы считают, что гормоны эстрадиол, прогестерон, ЛГ и ФСГ, уровень которых колеблется на протяжении менструального цикла, связаны с изменением структуры мозга.

Они также отметили, что пока не знают, влияют ли эти изменения в мозге на когнитивные функции или риск заболеваний головного мозга, но их результаты сподвигнут других ученых на более пристальное изучение женского организма. Большая часть того, что мы знаем о человеческом теле, получена из исследований, которые проводились в основном на мужском теле, объяснили ученые.

Ранее ученые назвали возможную причину кишечных расстройств у женщин.

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