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Успешно протестирован первый препарат против деменции для домашнего использования

Неврологи создали эффективный домашний препарат против болезни Альцгеймера

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Экспериментальная версия лекарства Лекемби от болезни Альцгеймера, которую можно принимать дома, оказалась эффективнее формы препарата для введения внутривенно в условиях больницы. Об этом сообщается на сайте компании Eisai.

Лекемби — первый препарат, который способен заметно замедлить развитие болезни Альцгеймера. Сейчас его необходимо вводить внутривенно в больнице каждые две недели, что может стать препятствием для его широкого использования. В новом исследовании ученые из фармкомпании Eisai сравнили результаты лечения 72 пациентов, получивших инъекции нового препарата для домашнего использования и 322 пациентов, получивших обычную версию для внутривенного введения.

После шести месяцев лечения новая форма лекарства вывела на 14% больше амилоида, токсичного белка, связанного с болезнью Альцгеймера, чем существующий препарат. Частота основных побочных эффектов, — отека мозга и кровотечения, — была одинаковой для обеих версий.

Даже в новой инъекционной версии лечение с помощью Лекемби требует прохождения ПЭТ-сканирования головного мозга для обнаружения амилоида и МРТ-исследования для отслеживания побочных эффектов. Тем не менее новая форма препарата поможет расширить его использование, так как требует менее частого посещения больницы.

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