Успешно протестирован первый препарат против деменции для домашнего использования

Экспериментальная версия лекарства Лекемби от болезни Альцгеймера, которую можно принимать дома, оказалась эффективнее формы препарата для введения внутривенно в условиях больницы. Об этом сообщается на сайте компании Eisai.

Лекемби — первый препарат, который способен заметно замедлить развитие болезни Альцгеймера. Сейчас его необходимо вводить внутривенно в больнице каждые две недели, что может стать препятствием для его широкого использования. В новом исследовании ученые из фармкомпании Eisai сравнили результаты лечения 72 пациентов, получивших инъекции нового препарата для домашнего использования и 322 пациентов, получивших обычную версию для внутривенного введения.

После шести месяцев лечения новая форма лекарства вывела на 14% больше амилоида, токсичного белка, связанного с болезнью Альцгеймера, чем существующий препарат. Частота основных побочных эффектов, — отека мозга и кровотечения, — была одинаковой для обеих версий.

Даже в новой инъекционной версии лечение с помощью Лекемби требует прохождения ПЭТ-сканирования головного мозга для обнаружения амилоида и МРТ-исследования для отслеживания побочных эффектов. Тем не менее новая форма препарата поможет расширить его использование, так как требует менее частого посещения больницы.

Ранее мозговой электрод избавил женщину от желания мыться после уборки лотка.