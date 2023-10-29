Имплантация электрода в мозг избавила женщину от навязчивых мыслей

Ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU) успешно протестировали мозговой имплант для сдерживания судорог и обсессивно-компульсивного расстройства. Исследование опубликовано в журнале Neuron.

Авторы работы имплантировали мозговой электрод 34-летней женщине, страдающей эпилепсией и обсессивно-компульсивным расстройством. Для последнего характерны повторяющиеся навязчивые мысли и действия. Например, до процедуры пациентка принимала душ каждый раз после уборки лотка кошки, а проверка того, выключена ли плита перед сном, могла занимать 45 минут.

Изначально женщина, уже пережившая удаление части мозга в надежде избавиться от эпилепсии, обратилась к врачам вновь для установки электрода против судорог. Ранее некоторые люди уже сообщали об улучшении контроля психических расстройств, поэтому она также попросила врачей расширить имплант для воздействия на зону мозга, отвечающую за ОКР.

Устройство длиной 32 миллиметра охватывал зоны мозга, отвечающие за судороги, мотивацию и контроль навязчивых действий, характерных для ОКР. Состояние женщины значительно улучшилось через несколько месяцев после имплантации.

Ранее ученые назвали новый фактор риска депрессии.