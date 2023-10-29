проект

Врачи опровергли миф о травмоопасности бега и тренажерного зала

Injury Prevention: большинство видов спорта не связаны с риском травм

close
100%
Depositphotos

Ученые из Университета Бата выяснили, что риск серьезных травм, связанных с большинством видов спорта и физических упражнений, в том числе и традиционно считаемых опасными (езда на велосипеде) чрезвычайно мал. Исследование, которое показывает, что польза активности перевешивает риски, опубликовано в журнале Injury Prevention.

Авторы проанализировали данные пациентов, получивших серьезные травмы из-за физической активности. Они обнаружили, что в период с 2012 по 2017 год британцы получили в общей сложности 11 702 травмы.

Был изучен 61 вид спорта и других видов физической активности. Занятия фитнесом (бегом, гольфом, танцами и упражнениями с отягощениями) реже всего приводили к травмам.

Среди наиболее популярных видов спорта самым травмоопасным оказался футбол, а среди всех изученных активностей — автоспорт, конный спорт и планеризм. Они приводили к сотням травм на 100 тысяч занимавшихся.

Хотя никакая физическая активность не является полностью безопасной, вероятность серьезной травмы чрезвычайно низка по сравнению со множеством преимуществ для здоровья и хорошего самочувствия, получаемых от активного образа жизни, заключили ученые.

Ранее ученые выяснили, что вино снижает риск некоторых видов рака.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий