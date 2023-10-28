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Климатологи заявили об «экзистенциальной угрозе» для жизни на Земле

BioScience: к 2100 году до 6 млрд человек могут оказаться в невыносимых условиях

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Depositphotos

Международная группа ученых-климатологов заявила, что изменение климата теперь представляет «экзистенциальную угрозу» для жизни на Земле. По их словам, на кризисную ситуацию указывают многочисленные температурные рекорды и погодные катастрофы, случившиеся в 2023 году. Исследование опубликовано в научном журнале BioScience.

Ожидается, что 2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений. Одни регионы по всей планете были охвачены волнами экстремальной жары, другие пострадали от наводнений, а третьи — и от того и от другого.

В исследовании состояния климата были рассмотрены последние данные о 35 планетарных «жизненно важных признаках». По словам ученых, 20 из них в этом году достигли рекордных значений.

Служба климатического мониторинга «Коперник» Евросоюза заявила, что три летних месяца были самым жарким периодом за всю историю наблюдений и, вероятно, самым жарким примерно за 120 тыс. лет.

В докладе говорится, что в 2023 году многие климатические рекорды были побиты с «огромным отрывом», особенно температуры в океанах, которые поглотили почти все избыточное тепло, вызванное антропогенным выбросами углерода.

Согласно исследованию, потенциально серьезные последствия включают угрозу морской жизни и коралловым рифам , а также увеличение интенсивности крупных тропических штормов.

По словам авторов доклада, до 2023 года дни, когда средняя глобальная температура превышала доиндустриальный уровень более чем на 1,5 °C, были редкостью. В этом году к середине сентября уже было зарегистрировано 38 таких дней.

Ученые подчеркнули, что уже к концу столетия от трех до шести миллиардов человек могут оказаться «за пределами пригодных для жизни регионов».

Ранее ученые предупредили о необратимом таянии льдов Западной Антарктики.

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