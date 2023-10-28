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Геологи обнаружили в океане древний затерянный континент

GR: остатки материка Арголанд возрастом 155 млн лет покоятся в Индийском океане

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Depositphotos

Нидерландские исследователи из Утрехтского университета объявили об обнаружении Арголанда — массива суши шириной около 5 тыс. километров и возрастом более 155 млн лет. Исследование опубликовано в научном журнале Gondwana Research (GR).

Ученые выяснили, что части Арголанда разбросаны по Индийскому океану, а некоторые из них оказались в Юго-Восточной Азии.

Считается, что Арголанд отделился от Австралии в конце юрского периода, когда по Земле бродили брахиозавры и стегозавры. На протяжении тысячелетий он постепенно дрейфовал в сторону Юго-Восточной Азии, прежде чем в конце концов не исчез. О существовании континента свидетельствует оставшаяся после него Абиссальная равнина Арго, однако до недавнего времени сам массив суши никто не мог обнаружить.

«Найти Арголанд оказалось непросто. Мы потратили семь лет на то, чтобы собрать эту головоломку», — отметил один из авторов исследования Элдерт Адвокат.

По словам ученых, части континента были скрыты под зелеными джунглями значительной части Индонезии и Мьянмы.

Используя останки, геологи смогли тщательно составить карту медленного разрушения Арголанда. Они пришли к выводу, что в конце триасового периода материк раскололся на архипелаг, который позже поглотил океан.

По словам исследователей, судя по всему, в позднем триасе он раскололся на архипелаг, части которого позже погрузились в море. Подобные процессы произошли и на других потерянных континентах, в том числе на Зеландии, затопленной недалеко от Австралии, и на Большой Адрии, континенте, некогда расположенном в Средиземном море.

Ранее ученые нашли гигантский водоем глубоко в недрах под Новой Зеландией.

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