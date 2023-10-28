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Опавшие листья оказались мощным источником загрязнения среды

ESTL: в опавшей листве обнаружили токсичные стойкие свободные радикалы

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Depositphotos

Опавшие осенние листья содержат биогенные стойкие свободные радикалы (BPFR) — токсичные загрязнители, представляющие угрозу для здоровья человека. К такому выводу пришли американские ученые из Центра экологических нанонаук и рисков SmartState в Южной Каролине. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology Letters (ESTL).

Свободные радикалы — частицы, содержащие один или несколько неспаренных электронов на внешней электронной оболочке. Они способны повреждать оболочки клеток и вызывать мутации в РНК и ДНК, способствую старению организма. Стойкие свободные радикалы могут оставаться в окружающей среде на протяжении часов, дней и даже месяцев.

«Мы обнаружили, что как хвойные, так и широколиственные растения содержат значительный уровень стойких свободных радикалов. Это говорит о том, что огромное количество и постоянный запас опавших листьев является неучтенным источником BPFR, которые, если они токсичны, могут иметь негативные последствия для здоровья при вдыхании или проглатывании», — отметил автор научной работы, доцент наук о здоровье окружающей среды (ENHS) Эрик Вейерано.

Хотя свободные радикалы и их риски для окружающей среды и здоровья широко изучались на протяжении десятилетий с момента их открытия в 1954 году, большинство исследований было сосредоточено на угрозах, которые возникают в результате горения и термических процессов.

По словам ученого, 82% биомассы суши Земли составляют растения, поэтому сезонный листопад остается мощным источником стойких свободных радикалов. Частицы безопасны до тех пор, пока остаются в листве. Однако после ее распада вредные элементы могут впитываться в почву и распространяться, представляя опасность для людей и природы.

Ранее ученые выяснили, что свинец оказался еще более мощным загрязнителем, чем считалось прежде.

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