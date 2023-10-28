Ученые выяснили, как социальные сети помогают сохранять природу

Фотоснимки растений и животных в социальных сетях могут помочь защитить биоразнообразие, особенно в тропических регионах. К такому выводу пришла международная группа под руководством Немецкого центра интегративных исследований биоразнообразия, Центра экологических исследований имени Гельмгольца, Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Университета Квинсленда. Исследование в трех частях опубликовано в научных журналах BioScience, One Earth и Concervation Biology.

В рамках исследования ученые собирали в социальных сетях фотографии природы, сделанные в Бангладеш. Информация, которую они смогли получить из данных о видах и местонахождении на фотографиях, была введена в общий пул Глобального информационного фонда по биоразнообразию.

Объединив данные, исследовательская группа смогла собрать более 44 тыс. записей почти для 1 тыс. видов животных, 288 из которых считаются находящимися под угрозой исчезновения по оценке Международного союза охраны природы. Более 25% данных поступило из групп в соцсетях, и более половины сведений касалось бабочек и птиц.

«Если бы мы использовали только данные GBIF, мы бы упустили информацию о распространении сотен исчезающих видов», — отметил доктор Шаван Чоудхури.

Используя новую базу данных, ученые создали карту особенно подходящих мест обитания для различных видов животных и сравнили ее с существующими охраняемыми территориями.

В настоящее время только 4,6% территории Бангладеш считаются заповедными, большая часть которых расположена на юго-западе страны.

Как показало исследование, чтобы обеспечить достаточное количество охраняемых территорий для всех видов, находящихся под угрозой исчезновения, в Бангладеш необходимо увеличить долю охраняемой территории до 39% и распределить эти территории по всей стране.

Ранее ученые нашли миллионы неучтенных гектаров леса по всей Европе.