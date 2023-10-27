Ученые научились диагностировать тяжелое заболевание психики по анализу крови

Ученые из Кембриджского университета разработали анализ крови, который позволяет диагностировать биполярное расстройство. Результаты исследования опубликованы в JAMA Psychiatry.

Биполярное аффективное расстройство (БАР) — это заболевание психики, которое характеризуется сменой фаз настроения от мании до депрессии. Мания сопровождается повышенным уровнем энергии, эйфорией, нервным возбуждением, а депрессия — апатией, подавленностью, заторможенностью.

Трудность выявления БАР заключается в том, что пациенты зачастую обращаются за помощью во время депрессивной фазы, умалчивая о маниакальной. Многие психиатры ошибочно диагностируют у них депрессию и назначают некорректное лечение. Например, если человек с биполярным расстройством начнет принимать антидепрессанты без добавления стабилизаторов настроения, это может спровоцировать новый маниакальный эпизод.

Ученые стремились создать инструмент, способный обнаруживать БАР с высокой точностью. В исследовании приняли участие около трех тысяч человек. Испытуемые оценили свое психическое состояние, заполнив анкеты, состоящие более чем из 600 вопросов. Затем исследователи взяли у всех участников образцы крови.

Ученые обнаружили, что некоторые метаболиты в крови (продукты обмена веществ, образующиеся в органах, тканях и клетках в результате процесса метаболизма) являются маркерами биполярного расстройства. Отслеживание этих биомаркеров в ходе анализа крови позволит быстро и точно диагностировать БАР.

Исследователи надеются, что технология станет дополнительным инструментом диагностики для людей, у которых расстройство неочевидно. Кроме того, такой анализ крови может способствовать разработке новых препаратов для терапии БАР.

Ранее стало известно, как тяжелые психические заболевания влияют на выживаемость при COVID-19.