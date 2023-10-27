Борисов сообщил об утверждении проекта Российской орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов подтвердил, что президент России Владимир Путин на совещании утвердил проект по созданию Российской орбитальной станции (РОС), сообщает РИА Новости.

«Дано указание утвердить федеральный проект по пилотируемой программе, по сути дела, по созданию российской орбитальной станции, выделено финансирование, определены основные показатели по этому проекту», — заявил Борисов.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми специалистами космической отрасли заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в 2027 году.

26 октября Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где пообщался с молодыми учеными и специалистами.

Ранее Путин заявил об интересе властей в развитии частных космических компаний.