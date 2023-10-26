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Нейробиологи выяснили, что петухи могут узнавать себя в зеркале

PLOS One: петухи вошли в число немногих видов со способностью к самораспознаванию

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Depositphotos

Команда немецких нейробиологов и психологов из Боннского и Бохумского университетов нашла доказательства, что петухи способны узнавать себя в зеркале. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Способностью к самораспознаванию обладают очень немногие виды животных. Среди них — сороки, некоторые обезьяны, слоны и дельфины. Большинство видов фауны принимает свое зеркальное изображение за представителя того же вида.

Эксперименты включали размещение одного петуха на небольшой арене, разделенной пополам проволочной сеткой. По другую сторону сетки для одних испытаний ставили еще одного петуха, а для других оставляли его пустым. Для некоторых тестов к сетке прикрепляли зеркало, которое не позволяло петуху видеть, есть ли на другой стороне второй петух. В некоторых случаях они также добавляли угрозу, проецируя силуэт ястреба на потолок, поскольку петухи склонны предупреждать сородичей об опасности кукареканием.

Наблюдения за поведением петухов показали, что птицы кричали при виде тени хищника гораздо чаще, если знали, что рядом находились другие петухи. Но при наличии зеркала петухи чаще всего молчали, что позволило предположить, что петухи распознают свое изображение и потому не поднимают тревогу.

Ранее ученые выяснили, что древние жители Австралии относились к собакам динго почти как к людям.

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