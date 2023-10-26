Ученые сравнили активность мозга при живом общении и видеозвонках

Ученые из Йельского университета выяснили, что мозговая активность людей, разговаривающих в Zoom, отличается от таковой у общающихся лицом к лицу. Исследование опубликовано в журнале Imaging Neuroscience.

Нейробиологи визуализировали активность мозга нескольких пар людей, участвовавших в этом время в живом разговоре и Zoom-звонке. Они обнаружили, что передача сигналов между клетками головного мозга существенно подавлена у общавшихся в Zoom.

Повышенная активность нейронов при общении вживую была связана с более тщательной обработкой лиц: увеличением диаметра зрачков и времени вглядывания в лица. Также ученые обнаружили, что активность мозга людей при общении лицом к лицу была более синхронизирована. Вероятно, это необходимо для лучшего обмена социальными сигналами.

«Динамичные и естественные социальные взаимодействия, которые происходят спонтанно во время личного общения, менее очевидны или отсутствуют во время встреч в Zoom. Онлайн-изображения лиц, по крайней мере с использованием современных технологий, не имеют такого же «привилегированного доступа» к социальным нейронным схемам в мозге», — отметили авторы.

Эти результаты показывают, насколько важно живое общение лицом к лицу для естественного социального поведения, заключили ученые.

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