Вирусолог рассказал, кто создал синтетический вирус оспы

Синтетический вирус оспы был создан в Канаде вирусологом Дэвидом Эвансом из Университета Альберты в Эдмонтоне из фрагментов ДНК, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

«Эванс возглавил команду, ученые которой запросили по почте прислать им фрагменты ДНК и из них потом, как из частей пазла, собрали оспу. Доказательств того, что лошадиная оспа опасна для человека, мало, но та же стратегия может быть использована для воссоздания натуральной оспы. Впрочем, статью о том, как это делалось, я так и не видел, ее не захотели публиковать ни в Nature, ни в Science. В PLOS One они потом публиковали короткий репорт без подробностей», – рассказал Волчков.

При этом специалист отмечает, что создать искусственный вирус оспы — это достаточно нетривиальная задача даже для профессионалов.

«Вирус оспы — это более 200 тыс. нуклеотидов, — то есть он очень большой. Получать такие длинные цепочки сложно даже по меркам нынешней геномной инженерии. Тем не менее, это возможно. Эванс создал вирус оспы лошадей, который является ближайшим родственником вакциновируса (Vaccinia virus). А это тот самый вирус, который лежит в основе вакцины от оспы, позволившей ВОЗ побороть эту болезнь», – объяснил вирусолог.

Подробнее о том, какие синтетические вирусы существуют, можно ли создать вирус, который не существовал в природе никогда, и для чего они нужны – в материале «Газеты.Ru».

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