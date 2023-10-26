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Названы продукты, употребление которых связано с развитием заболеваний психики

PNAS: частое употребление жареного может повышать риск появления депрессии

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Ученые из Чжэцзянского университета обнаружили, что употребление жареной пищи связано с повышенным риском развития тревоги и депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Процесс жарки может изменять состав пищи и стимулировать выделение опасных химических веществ, в числе которых акриламид. Он образуется при жарке продуктов, богатых углеводами, таких как картофель. Исследования связывают воздействие акриламида с повышенным риском неврологических расстройств, ожирения, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии. Вещество также нейротоксично в высоких концентрациях.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья и пищевые привычки 140 728 человек. Информация об участниках была получена из британского хранилища биологических образцов. Анализ показал, что люди, регулярно употребляющие жареную пищу, склонны к расстройствам психики. Такая еда повышает вероятность возникновения тревоги на 12%, а депрессии — на 7%. В частности, употребление жареного картофеля связали с увеличением риска развития этих состояний на 4% и 2% соответственно.

Ученые подчеркнули, что изучение акриламида вносит важный вклад в научное понимание связей между питанием и психическим здоровьем. Кроме того, исследователи заявили о важности сокращения потребления жареной пищи.

Ранее был назван вид физической активности, облегчающий симптомы депрессии.

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